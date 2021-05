La modella non è sembrata entusiasta del nome rivelatogli

Ospite ieri pomeriggio a Domenica Live Drusilla Gucci tornata di recente dall’esperienza all’Isola dei Famosi. Barbara D’Urso ha stuzzicato la modella su vari argomenti a partire dalla sua speciale passione di collezionare ossa di animali.

Fonte: Mediaset

“Molte le trovo nella foresta vicino casa. Sto facendo uno scaffale perché ora stanno aumentando le ossa. Adesso ho il famoso cranio di gatto, le corna di un capriolo, l’osso pubico di un orsetto lavatore” – ha spiegato.

La conduttrice ha anche chiesto cosa ne pensasse del film House of Gucci diretto dal regista Ridley Scott con Lady Gaga e basato sull’omicidio di Maurizio Gucci.

Fonte: Google

“Trovo noioso il fatto che facciano un film sul fatto di cronaca nera” – ha spiegato in merito al film che è stato girato in Italia nelle scorse settimane. “C’è tanto altro da dire sulla nostra famiglia”.

Drusilla Gucci ammette di essere single da circa un anno

Drusilla ha inoltre smentito anche il gossip che la vedevano insieme a Damiano dei Maneskin, felicemente fidanzato da quattro anni: “Non so da dove sia uscita, non lo conosco neanche, solo le sue canzoni”. Lei è single da circa un anno: “Ora sono single. Ho avuto tre relazioni, tutte lunghe. Non contemplo relazioni di tre mesi. Sono vintage. Mi piacciono le storie vere. Mi piacciono tutte persone molto particolari”.

Fonte: Mediaset

Barbara D’Urso a quel punto le confessa: “So che hai un corteggiatore”. Drusilla Gucci replica: “Ho un corteggiatore? Ne avrò tanti”. La conduttrice, allora, rivela l’identità del corteggiatore, il visconte Ferdinando Guglielmotti, storico corteggiatore anche della D’Urso e, anche lui, ex naufrago nel medesimo reality. Drusilla Gucci si mostra sorpresa ma manifesta subito il suo disinteresse: “Qualcuno gli dica che… Non pensavo nemmeno fosse possibile, data la mia giovane età”. E quindi Barbara D’Urso ribadisce il “no” della giovane al Visconte.