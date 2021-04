Il Visconte Guglielmotti confessa: “Sono innamorato di Barbara D’Urso”. Ma lei lo scarica in diretta

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti è stato il primo eliminato dell’Isola dei Famosi. Ritornato in Italia, è stato ospite nella puntata di Domenica Live andata in onda la domenica di Pasqua. Il visconte ha preso la balla al balzo ed ha fatto una vera e propria dichiarazione d’amore alla conduttrice Barbara D’Urso. Peccato che lei abbia risposto con un due di picche.

Entrato in studio, Guglielmotti si è letteralmente inginocchiato ai piedi della conduttrice e ha baciato il pavimento: “Sono a casa tua e ho voluto salutarti come ti saluto ogni volta che vengo a casa tua”. Poi, la dichiarazione:

“Tanto lo diciamo fra amici. Mi sono innamorato follemente di Barbara. Lo sono ancora, purtroppo. Sono dieci anni che mi rifiuti. Mia madre dice che sei l’unica donna completa che io abbia mai conosciuto. Il mio corteggiamento è proseguito, anche perché non ho mai visto la D’Urso con un fidanzato, quindi la porta è sempre aperta. Noi passiamo i tre mesi estivi, una sera sì e una sera no, insieme, con altri amici”.

Ma Barbara D’Urso ha reagito dicendo di non avere alcune intenzione di cedere alla corte del suo spasimante:

“Se intendo continuare con questo rifiuto? Assolutamente sì. Ha raccontato la verità. Il Visconte si era follemente innamorato di me. Io lo rifiutai e siamo diventati amici. Abbiamo amici meravigliosi in comune. Punto e basta. Se vuole una conduttrice c’è la Isoardi che prima o poi esce dall’Isola. Ti prego, fidanzati, così maman è felice. Se non l’hai capito in questi dieci anni te lo dico: non hai speranze. Devi essere felice di essere un mio amico. L’amicizia è più importante dell’amore. Gli amori finiscono, l’amicizia rimane. Fattene una ragione”.