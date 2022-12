Barbara D’Urso, ecco cosa fa per le amiche: la confessione della moglie di un cantante famoso

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate nel panorama televisivo italiano. Davanti alle telecamere si mostra sempre molto affabile, gentile e disponibile. Un atteggiamento che piace molto al pubblico da casa. Ma anche lontano dalle telecamere è così?

Stando alle dichiarazioni di una sua cara amica sembrerebbe proprio di si. Stiamo parlando di Gabriella Labate moglie del cantante Raf. Gabriella ha attraversato un periodo non facile a causa della perdita del fratello per un cancro al cervello.

Nel corso di un’intervista la diretta interessata ha confessato che diverse persone si sono allontanate da lei non aiutando e non standole vicino. Questo però non è successo con Barbara che invece non gli ha fatto mai mancare la sua vicinanza. E Gabriella ci ha tenuto a farlo notare per far capire che persona è con gli amici la D’Urso.

“Ha saputo starmi accanto anche in silenzio, condividendo con me questa sofferenza. E io non smetterò mai di esserle grata per avermi teso la mano” – ha detto.

E ancora: “Mi ha invitato a trascorrere tre giorni a Formentera insieme a lei. Mi ha rimboccato le coperte e si è presa cura del mio dolore. Mi sarei aspettata carezze da altre persone: le sue mi sono arrivate del tutto inaspettate ma me le sono prese. Non dimenticherò mai le sue parole: “Non ti chiedo nulla ma sappi che io sono con te”. Con questa frase mi ha scaldato il cuore”.

Anche se non riescono a vedersi spesso visto che Gabriella nel corso dell’anno trascorre un periodo a Miami, ma quando possono mettono in scena delle serate memorabili.

“Quando siamo insieme Barbara si lascia andare e mi mostra la sua vera essenza: entra in casa, si strucca, indossa pigiama e ciabatte, si butta sul divano e comincia a ridere e a scherzare con me. Lei è l’amica alla quale posso raccontare davvero tutto, un prezioso scrigno a cui affidare i miei segreti. Nei suoi occhi vedo ancora Carmelita ragazza che girava per le vie della sua amata Napoli alla ricerca di un lavoro” – le parole della moglie di Raf.