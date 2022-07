Gabriella Labate racconta la malattia: “Una patologia rarissima”

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone conosce Gabriella Labate per essere la moglie del noto cantante Raf. Poco tempo fa la celebre artista si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social raccontando la sua rara malattia. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Gabriella Labate e Raf sono sposati dall’anno 1996. Nel corso del loro matrimonio, la coppia è stata costretta ad affrontare alcuni momenti molto delicati a causa di un male che ha colpito la donna. Ad darne l’annuncio è stata la diretta interessata la quale poco tempo fa aveva deciso di aprire il suo cuore ai suoi seguaci attraverso il suo account social.

In precedenza, la nota artista è stata colpita all’improvviso da una malattia molto rara. Si tratta di una patologia rarissima la quale le è stata diagnosticata non più di quattro anni fa. Con queste parole la donna aveva iniziato il suo racconto sui social:

Gabriella Labate ha rivelato in che modo è venuta a conoscenza di essere malata. Stando alle sue dichiarazioni, la scoperta della malattia è avvenuta in modo improvviso:

Prima ero a mettere le mele nel carrello e poco dopo ero a guardare il niente attraverso il vetro dell’ambulanza con la testa nel caos della sirena. Mi hanno ricoverata per quasi due mesi all’ospedale Gemelli.

Attualmente la moglie di Raf è fuori pericolo. Le sue condizioni di salute sono migliorate ma la donna porta con sé un brutto ricordo:

In questo periodo di incertezze e paure, spesso mi volto indietro e mi vedo con 14 chili in meno e una lunga cicatrice dal petto fino al pube. Una di quelle cose che da un secondo all’altro ti rivoltano la vita e ti spingono in un baratro, un incubo.