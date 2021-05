Barbara D'Urso durissima co Diletta Leotta dopo le dichiarazioni su Can Yaman e il bacio furtivo con Ryan Friedkin

Le sue storie d’amore sono ormai al centro del gossip e anche a Barbara D’Urso non sfugge proprio nulla. Stiamo ovviamente parlando di Diletta Leotta che ultimamente ha fatto molto parlare di sé anche per i suoi presunti flirt.

La conduttrice siciliana dovrebbe esser felicemente fidanzata con Can Yaman, il famoso attore turco. Da tempo però giravano voci su una loro presunta rottura, ma anche su una totale messa in scena della relazione.

Ad avvalorare la tesi dei più maliziosi sono state le foto con il figlio del proprietario della Roma Ryan Friednik. Era stata Diletta Leotta a sbottare sui social chiedendo privacy e riservatezza. Ora a commentare la vicenda è Barbara D’Urso nel suo salotto:

In questi giorni non si parla d’altro di quello che ha detto la Leotta sui giornalisti brutti e cattivi, ma davvero cattivissimi che la fanno passare per una mangia uomini. La cosa particolare è che ha fatto il post dove diceva ‘povera mia nonna che deve leggere queste cose’. Che poi sua nonna era in prima fila a Sanremo, quindi è abituata allo spettacolo e non è la nonnina del paesino sperduto. poi però sono uscite le foto dove bacia un altro.

Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta su queste cose. Io vivo con i paparazzi sotto casa, mi hanno dato mille fidanzati non veri e io c’ho sempre riso. E viva i paparazzi che lavorano e fanno il loro lavoro. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa né con il cavalluccio e né con altro. […] Ringraziali Diletta, che magari chissà tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste.

A tale affermazioni la giornalista sportiva e conduttrice di DAZN non ha ancora risposto, ma cosa potrebbe accadere? In questi giorni la bionda siciliana non ha mai perso occasione per rispondere a tutte le accuse sulla sua persona.