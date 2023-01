Barbara D’Urso e Flavio Briatore paparazzi insieme: ecco tutti i dettagli

Flirt in corso tra la coppia? I due sono stati paparazzati insieme in un hotel di lusso

Nel corso delle ultime ore il settimanale ‘Diva e Donna’ ha lanciato un vero e proprio scoop. Il noto settimanale ha infatti paparazzato Barbara D’Urso e Flavio Briatore in un hotel di lusso. Stando alle indiscrezioni, pare che i due abbiano trascorso la serata insieme ed evitato i paparazzi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Flirt in corso tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore? In questi ultimi giorni il settimanale ‘Diva e Donna’ ha lanciato un vero e proprio scoop riguardo la donna. Stando a quanto rivelato dal proprio giornale, la conduttrice e l’imprenditore si sarebbero incontrati in un noto hotel di lusso milanese e avrebbero evitato l’incontro con i paparazzi.

Questo è quanto rivelato da ‘Diva e Donna’ riguardo il gossip che in queste ore sta interessando i più curiosi:

La conduttrice e l’imprenditore del Billionaire insieme nella notte milanese: sono entrati in un hotel di lusso. Non solo arrivano separati, ma cercano anche di sviare le attenzioni dei fotografi.

Al momento la notizia in questione si presenta come un gossip. I diretti interessati non hanno ancora confermato né smentito le voci in circolazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno novità riguardo questa vicenda tanto chiacchierata.

Per ora, dunque, non sappiamo se tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore ci sia un flirt in corso o se si è trattato solamente di un impegno lavorativo o di un semplice incontro in amicizia. Cosa certa è che il cuore di Barbara D’Urso batte, oltre che per i suoi figli, per un’altra persona.

Durante una delle ultime puntate di Pomeriggio 5, infatti, la conduttrice più amata di sempre ha ammesso che il suo cuore batte per il suo nipotino, nato qualche settimana fa. Fornirà Barbara D’Urso dettagli riguardo l’incontro con Flavio Briatore? Staremo a vedere nei prossimi giorni.