Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Barbara D’Urso che ha lasciato tutti senza parole. La celebre conduttrice sembra avere un flirt con Francesco Zangrillo, un broker assicurativo di Milano. I due sono stati paparazzati durante una cena romantica ed in seguito sono scappati in macchina.

Ormai sono settimane che sul web girano alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti riguardanti Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo. Questa volta a beccare la conduttrice in dolce compagnia dell’uomo è stato il settimanale “Oggi” il quale ha pubblicato nuovo foto dei due insieme. Scopriamo insieme cosa è successo.

Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo sono fidanzati? Alcuni paparazzi del settimanale “Oggi” hanno pizzicato di nuovo la coppietta insieme. Dunque le foto sembrano confermare la relazione della napoletana con il noto assicuratore milanese. I due stavano cenando in un ristorante il cui nome è “La Briciola”.

Una volta terminata la cena, entrambi sono scappati insieme in macchina. Non è tutto. Nel corso dell’ultimo periodo Francesco Zangrillo sembra stare sempre accanto alla conduttrice. Infatti anche in occasione del compleanno di quest’ultima, il broker assicurativo era insieme a lei. Tuttavia, nessuno dei due fino ad ora ha ufficializzato o smentito questi rumors che da settimane girano sul web.

Le immagini pubblicate dal Settimanale “Oggi” mostrano Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo a cena fuori in compagnia di alcuni amici. Come possiamo ben notare, il 47enne aspetta la donna all’uscita del ristorante mantenendole l’ombrello e accompagnandola in macchina. Un gesto da vero e proprio galantuomo che non è passato per niente in osservato.

Una volta entrati in macchina i due sono andati via in fretta e furia. Nonostante Barbara D’Urso continua a dirsi single, il settimanale “Oggi” ha rivelato anche un altro dettaglio. Quando alla conduttrice le viene chiesto di Zangrillo lei stessa non smentisce ma ammicca. Come si evolverà la questione tra i due? Non ci resta che scoprirlo!