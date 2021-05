Elisa Di Iorio, conduttrice da diversi anni del programma sportivo Football Crazy, ha fatto una rivelazione importante. Durante il termine di una delle puntate della trasmissione, infatti, la giornalista e speaker radiofonica ha deciso di raccontare la battaglia che da tempo sta portando avanti. Infatti, Elisa ha parlato della sua lotta contro il tumore al seno.

Un momento sicuramente non facile da affrontare ma che ha senza dubbio contribuito a dare conforto tutte quelle donne che si trovano nella sua stessa situazione. Elisa Di Iorio, conduttrice del programma Football Crazy, ha infatti rivelato la battaglia che sta affrontando contro il tumore al seno.

Durante il racconto della conduttrice riguardo la sua battaglia, i colleghi presenti in studio a stento sono riusciti a trattenere le lacrime. Il tutto si è svolto mentre sullo schermo sono comparse le foto di Elisa senza capelli. Gli stessi scatti che la conduttrice ha condiviso sulla sua pagina Instagram, volendo fare la triste rivelazione.

Queste sono state le parole della conduttrice riguardo la battaglia che sta portando avanti contro il cancro:

In questi mesi, per quanto non sia stato semplicissimo, mi avete sempre visto qui a lavorare, sorridere e divertirmi, ma a ottobre mi hanno diagnosticato un cancro al seno. Sto andando alla grande nel mio percorso […] ci tengo però a raccontarvelo per tutte quelle donne che vivono quello che sto vivendo io.

Lo scopo di Elisa è quello di far comprendere come, nonostante tutto, la vita va vissuta anche in questi momenti di difficoltà senza mai perdere il sorriso. A riguardo la conduttrice ha dichiarato: