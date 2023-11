Barbara D’Urso e Myrta Merlino si incontreranno presto: ecco dove e quando

Nel corso delle ultime ore i nomi di Barbara D’Urso e Myrta Merlino sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di uno scoop rivelato da Alessandro Cecchi Paone. Stando infatti alle parole rilasciate al giornale ‘Adnkronos’ dal divulgatore scientifico, pare che le due conduttrice potrebbero incontrarsi di persona molto presto. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

L’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è stata senza ombra di dubbio una delle notizie più chiacchierate degli scorsi mesi. Da quando Myrta Merlino ha sostituito la conduttrice a Pomeriggio 5, sono molti coloro che ogni giorno tendono a fare dei paragoni tra le due donne le quali potrebbero incontrarsi di persona molto presto.

A rendere noto lo scoop è stato Alessandro Cecchi Paone nel corso di un’intervista rilasciata ad ‘Adnkronos’. Il divulgatore scientifico ha rivelato che il prossimo 22 dicembre convolerà a nozze con Simone Antolini e tra gli invitati ci saranno anche Barbara D’Urso e Myrta Merlino. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili. Il matrimonio sarà una grande festa. I festeggiamenti si svolgeranno in uno dei teatri storici di Napoli che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano.