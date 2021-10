Barbara D’Urso, ecco perché non vuole mai svelare i suoi reali guadagni

Barbara D’Urso resta uno dei volti di punta di Mediaset. Anche se quest’anno è stata scippata di due suoi programmi della domenica, a Barbarella resta lo slot del pomeriggio feriale. La sua immagine è sempre stata legata ad un tipo di televisione che soltanto lei sapeva fare che molti definiscono trash per trattare argomenti ritenuti molto superficiali.

Ma la nuova edizione di Pomeriggio 5 si è adattata ad uno stile più formale, serio, trattando argomenti di attualità in una sorta di programma d’approfondimento. A dispetto di ciò la sua popolarità rimane molto alta. Quando i giornalisti hanno provato a chiedergli quando guadagnasse, lei si è sempre limitata a dire molto meno di quanto si pensi. Ha ribadito più volte di vivere una situazione economica serena ma certamente non nello sfarzo.

Sui suoi compensi c’è sempre grande riserbo ma i ben informati hanno ipotizzato che Mediaset per la sua preziosa presenza sborsi ogni anno qualcosa come 6 milioni di euro. Insomma una cifra abbastanza alta ben lontana da quella che la conduttrice vuole far percepire. Ma come mai Barbara D’Urso da sempre cerca di minimizzare i suoi guadagni?

Gli esperti della televisione dicono che siccome la conduttrice ha creato un personaggio che vuole sembrare quanto più possibile vicino alla gente comune, vuole evitare di connettere il suo volto a guadagni consistenti. Il nesso ci starebbe male.

La D’Urso è anche molto attiva sui social dove cerca di restare in contatto con i suoi fan quotidianamente. Chi la segue sa quanto sia legata ai figli e lo scorso 29 Settembre era il compleanno di Emanuele. La conduttrice ha postato una tenera foto su Instagram con la didascalia: “Ed eccolo l’unico altro vero punto di Felicità perfetta e totale…ore 00,10 del 29 settembre… TU.. il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa alta….…Io Tu e Giammauro uniti ed indivisibili…Noi Tre..l’Amore puro..Ti Amo. Mamma“.

