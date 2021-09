Pomeriggio 5 è uno dei format della Mediaset che ha intrattenuto maggiormente il pubblico negli ultimi anni durante le varie stagioni televisive. Il programma timonato da Barbara D’Urso, però, recentemente a subito delle variazioni intense e vistose. I fans del talk show hanno cercato di adattarsi a questi cambiamenti ma, in sostanza, pare che questa rivoluzione abbia allontanato molti telespettatori.

Infatti, il pubblico sembra non aver apprezzato la nuova struttura del format. Barbara D’Urso, in questa nuova stagione televisiva, voleva scremare il suo programma da quella componente trash che lo ha sempre caratterizzato. La conduttrice in sostanza voleva portare sul piccolo schermo un format più indirizzato verso l’attualità e la divulgazione di fatti di cronaca.

Ormai il periodo di rodaggio è finito e si inizia a tirare le somme di questo ‘Pomeriggio 5’ tutto rinnovato. E l’esito del giudizio popolare è tutt’altro che positivo. Lo dimostra quanto avvenuto nel corso di una diretta Instagram della stessa Barbara D’Urso. Durante questa ripresa la conduttrice ha risposto ad alcune domande dei fans.

Molti dei followers più affezionati a Barbara le hanno chiesto a gran voce un ritorno al vecchio format che, senza ombra di dubbio, è stata in grado di accaparrarsi una fetta molto più ampia del pubblico. Si trattava, principalmente, di un pubblico composto da giovani che avrebbero fatto di tutto per non perdersi nemmeno una puntata. La risposta di Barbara D’Urso a questa richiesta accorata, però, è stata del tutto inaspettata.

Carmelita ha risposto a quelle domande con la sua solita cordialità ed educazione, ma pur sempre difendendo a spada tratta il suo amato Pomeriggio 5. Queste le parole della conduttrice: “Ritorno al vecchio Pomeriggio Cinque? Anche questo è interessante”. Ma i fans, purtroppo, non la pensano così e c’è qualcuno che addirittura scrive su Twitter che la nuova versione del programma è: “Veramente noiosa”.

