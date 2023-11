Barbara D’Urso, emerso un clamoroso retroscena su Pomeriggio 5, una fonte vicina alla conduttrice rivela: “Pochi sanno cosa stava per fare”

Queste le parole dell'opinionista tv: "In pochi sanno cosa stava per fare a Pomeriggio 5"

L’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggi 5 è stato uno degli argomenti più chiacchierati dell’estate 2023. Dopo aver lasciato Mediaset, la conduttrice si è trasferita a Londra per qualche settimana ed è poi tornata in Italia per riprendere il tour teatrale di Taxi a Due Piazze. Ma l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset è ancora un argomento molto chiacchierato dai giornali.

Rispondendo ad una lettrice nella sua rubrica sul settimanale ‘Nuovo Tv’, Alessandro Cecchi Paone ha commentato l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 rivelando anche un inedito retroscena sulla trasmissione. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Queste sono state le parole con cui una lettrice di ‘Nuovo Tv’ si è espressa sulla nuova stagione di Pomeriggio 5:

Fino alla scorsa stagione seguivo sempre Barbara D’Urso ma ora mi sento disorientata: non mi piacciono né Myrta Merlino né Alberto Matano con La vita in diretta. Barbara era brava a raccontare la realtà e ad essere leggera e divertente. Com’è possibile che una brava come lei debba restare in panchina? Io proprio non capisco.

Ed è proprio nella risposta alla lettrice del noto giornale, che uno degli opinionisti fissi di Pomeriggio 5 ha svelato un retroscena inedito su Carmelita. Queste sono state le sue parole:

Pochi sanno che Barbara D’Urso si stava preparando a inserire nelle sue trasmissioni un uso massiccio e innovativo dei social e delle tecnologie sperimentali, come il metaverso. Non so ancora dove e quando, ma vedrà che la D’Urso tornerà e ci stupirà.

Al momento non sappiamo ancora se Barbara D’Urso tornerà in televisione. La stessa Carmelita è rimasta in silenzio e non ha ancora svelato ulteriori retroscena in merito al suo futuro lavorativo.