Barbara D’Urso: l’enorme cifra degli alimenti mancati all’ex marito

Poco dopo il divorzio con il ballerino Michele Carfora, la D'Urso venne denunciata per non aver versato gli alimenti all'ex marito. Una cifra enorme

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Ogni pomeriggio tiene compagnia a milioni di persone con il suo programma di intrattenimento. A dire il vero per lei quest’anno il palinsesto è stato un po’ più magro visto che ha perso sia lo slot della domenica pomeriggio sia quello della domenica sera.

Barbara essendo un personaggio pubblico è inevitabile che si parli molto anche della sua vita privata. Fino a qualche anno fa è stata sposata con il ballerino Michele Carfora. Un’amore travolgente durato pochi anni visto che sono stati insieme dal 2002 al 2006. La loro separazione fece molto discutere anche per la denuncia avanzata da Michele nei confronti della D’Urso per alcuni alimenti non pagati. Si parla di una cifra davvero importante: circa 40mila euro.

Fonte: web

“Non posso essere considerata la carnefice se sono la vittima; il mio ex non solo mi ha tradita, ha chiesto la separazione con addebito e si è rifatto anche una vita” – disse Barbara D’Urso commentando la vicenda tempo fa. Per fortuna la sentenza andò a favore della conduttrice che così è uscita vincitore da questa storia.

Ma prima di Michele la conduttrice ebbe anche una storia con Memo Remigi. A riportare a galla la vicenda è stato lo stesso cantante che stiamo vedendo in queste settimane a Ballando con le Stelle. Lui aveva 39 anni , lei 19 quando vissero un momento di forte passione mentre il cantante era in crisi con la moglie Lucia.

Memo si ritiene un po’ il mentore di Barbara, avendola aiutata molto quando appena trasferitesi a Milano stava muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo.

“Barbara era appena arrivata a Milano, era ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po’ di cose, l’ho protetta da certi ambienti, anzi… l’ho salvata” – ha detto.