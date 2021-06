Dopo la morte della moglie a inizio 2021, Memo Remigi ha dovuto dire addio per sempre anche al suo cagnolino

Perdere il proprio amico a quattro zampe è qualcosa di davvero doloroso per un proprietario. I cuccioli diventano parte integrante della famiglia in cui vivono e lasciarli andar via fa sempre molto male. Questo dolore, da qualche giorno, lo conosce anche il famoso cantautore Memo Remigi. Sul suo account Twitter è apparsa una sua foto con il cucciolo Bacio, nella cui didascalia era presente l’annuncio della sua prematura scomparsa.

Sono tantissimi i volti noti dello spettacolo che hanno scelto di condividere le proprie vite con dei meravigliosi cagnolini. Alcuni di loro hanno conosciuto il dolore di perderli e per ricordarli hanno condiviso sui loro account social delle foto o dei pensieri a loro dedicati.

Tra i tanti, abbiamo letto la storia di Paolo Cannavaro, ad esempio. Il pastore tedesco Mas, che viveva con l’ex calciatore e la sua famiglia da tanti anni, è purtroppo morto recentemente.

O ancora, il conduttore della Ruota della Fortuna americana Pat Sajak, che ha vissuto per 12 lunghi anni con la sua cagnolina Stella. Mentre era in diretta tv, il presentatore ha voluto condividere la sua tristezza per la morte della sua fedele compagna di vita.

Memo Remigi e il post di addio al suo Bacio

Un altro dei personaggi noti che, recentemente, ha dovuto salutare per sempre il suo cucciolo, è il famoso cantautore italiano Memo Remigi. A inizio 2021, l’artista aveva già subito il grave lutto per la morte della sua adorata moglie. Oggi, piange la morte anche del suo cagnolino.

Nella foto caricata su Twitter dal cantante, nella quale appare in uno dei tanti momenti felici insieme al piccolo Bacio, ha aggiunto questo commovente messaggio di addio:

Oggi Bacio, il mio cagnolino, ha raggiunto mia moglie Lucia. Era stufo di andare tutti i giorni dal veterinario per cercare di risolvere i tanti problemi che lo tormentavano! Adesso sicuramente starà meglio, giocherà, correrà e soprattutto farà tanta amorevole compagnia a Lucia così come l’ha fatta a me.