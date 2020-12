Barbara D’Urso fa chiarezza: “In politica? ora vi spiego”

Avevano di certo suscitato scalpore le dichiarazioni di Barbara D’Urso. Dai salotti Mediaset alla politica? La donna ha deciso di fare chiarezza e, ieri sera, con un video su Instagram, ha deciso di parlare di quanto dichiarato al settimanale.

La conduttrice ha iniziato spiegando che si è trattata di un’intervista basata sulle lettere dell’alfabeto. Arrivati alla famigerata lettera “P” la donna ha deciso di tirare in ballo, oltre a Pomeriggio Cinque, la sfera politica.

Quei giorni le maggiori testate hanno riportato l’informazione dando per certo che la donna indosserà le vesti della politica entro l’anno, ma i piani di Barbara D’Urso sono ben diversi.

I fan dei suoi programmi possono stare tranquilli: la conduttrice non lascerà la tv, almeno non ora. Allo stesso modo, gli appassionati di politica possono mettersi il cuore in pace per ancora un bel po’ di tempo.

Qualche giorno fa ho fatto un’intervista per il settimanale Oggi. Ho dichiarato che mi hanno chiesto di scendere in politica e ho risposto che prima o poi lo farò: è scoppiato il delirio e si va avanti da giorni. Addirittura per alcuni mi sarei candidata come presidente della regione Calabria.

C’è chi dice che mi candido con Forza Italia, chi con la sinistra. Volevo tranquillizzarvi: io non scendo in politica, almeno non adesso magari fra qualche anno. Io continuo a fare televisione, ancora per tanto tempo. Non mi sarei mai permessa di candidarmi per la mia amatissima Calabria, perché non sono nessuno, quindi state tranquilli. Ci vediamo domani in televisione, col cuore!

La donna quindi al momento non ci pensa. Ama condurre i suoi programmi e come lei stessa ha ammesso “ci vedremo in tv per ancora molto tempo”. Insomma, sembra che per il momento non ci saranno stravolgimenti.

D’altronde i suoi programmi vanno a gonfie vele. Dagli appuntamenti quotidiani, alla diretta di Live – Non è la D’Urso e il fisso Domenica Live ogni settimana non può proprio pensare di cambiare mestiere.