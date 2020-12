Nel corso della puntata andata in onda domenica 6 dicembre, un inconveniente ha colpito lo studio di Live Non è La D’Urso. Si tratta di un blackout che ha lasciato al buio gli ospiti e la conduttrice del programma in onda su Canale 5. L’oscuramento totale è durato solo pochi minuti e la trasmissione è andata avanti regolarmente.

Durante la serata di ieri, a causa di un guasto a Cologno Monzese, l’energia elettrica è saltata lasciando l’intera città senza luce. Insieme a quest’ultima, anche lo studio di Live Non è La D’Urso è rimasto completamente al buio. Fortunatamente, il black out non è durato a lungo permettendo alla conduttrice di proseguire la sua diretta in modo regolare.

Un guasto a Cologno Monzese ha causato l’interruzione dell’energia elettrica. Tutto questo è accaduto a pochi minuti dall’inizio della puntata di Live Non è La D’urso. Infatti, la padrona di casa è rimasta al buio insieme ai suoi ospiti ma nonostante ciò la conduttrice non ha interrotto i suoi collegamenti.

In vista del blackout, Barbara D’Urso ha pregato la regia di inquadrare lo studio dall’alto con il fine di mostrare ai telespettatori del programma ciò che stava succedendo. Ecco cosa ha spiegato la conduttrice:

È andata via la corrente elettrica. Siamo completamente al buio.

Fortunatamente, l’interruzione dell’energia elettrica è durata solo pochi minuti. Infatti, subito dopo l’inizio del blackout, la luce è tornata ad illuminare lo studio di Live Non è La D’Urso e ciò ha permesso alla padrona di casa di andare a avanti con i suoi servizi.

Nella puntata di domenica 6 dicembre a Live Non è la D’Urso sono stati tratta vari temi. Al centro di questi ultimi c’è stato l‘argomento sull’emergenza Coronavirus in Italia. In seguito la discussione si è spostata sul caso Genovese e delle feste organizzate a Terrazza Sentimento.