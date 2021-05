Non si arrestano le polemiche per le dichiarazioni di Diletta Leotta, la conduttrice sportiva è nel mirino del ciclone per le sue ultime relazioni amorose. A commentare la situazione era stata Barbara D’Urso, la conduttrice partenopea non ci era andata leggera.

Solo oggi, però, Barbara D’Urso ha deciso di smentire quanto riportato dai giornali e fare chiarezza sulle sue dichiarazioni. Dopo il post pubblicato da Diletta Leotta in cui se la prendeva con i paparazzi sotto casa, Carmelita ha dichiarato:

In questi giorni non si parla d’altro di quello che ha detto la Leotta sui giornalisti brutti e cattivi, ma davvero cattivissimi che la fanno passare per una mangia uomini. La cosa particolare è che ha fatto il post dove diceva ‘povera mia nonna che deve leggere queste cose’. Che poi sua nonna era in prima fila a Sanremo, quindi è abituata allo spettacolo e non è la nonnina del paesino sperduto. poi però sono uscite le foto dove bacia un altro.

Lei è giovane, il mio consiglio è di stare zitta su queste cose. Io vivo con i paparazzi sotto casa, mi hanno dato mille fidanzati non veri e io c’ho sempre riso. E viva i paparazzi che lavorano e fanno il loro lavoro. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa né con il cavalluccio e né con altro. […] Ringraziali Diletta, che magari chissà tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste.

Solo oggi però ha deciso di dare un senso alle sue parole spiegando di non essersi accanita sulla giornalista sportiva ma di averle dato un consiglio da persona che è nel mondo dello spettacolo da molto più tempo di lei.

“Hanno scritto che io le avrei detto di stare zitta, ma io le ho dato solo un consiglio, cioè di evitare di fare polemiche su presunte fake news, gossip privi di fondamento. Meglio tacere…Più si leggono polemiche, più si leggono notizie assolutamente false e più si deve tacere perchè poi arriveranno i fatti. Intendevo questo.“