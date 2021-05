Elisabetta Gregoraci e Barbara D’urso condividono un ammiratore? Stando infatti a quanto pubblicato dalle cronache rosa pare che la showgirl e la conduttrice abbiano avuto in comune uno spasimante. Dopo la circolazione della notizia è iniziata immediatamente la caccia dell’identità dell’uomo. Ecco di chi si tratterebbe.

Qualche settimana fa Elisabetta Gregoraci sulla sua pagina Instagram ha condiviso uno scatto che la ritraeva insieme ad un bellissimo mazzo di rose rosse. A quanto pare, però, i fiori sono stati inviata alla showgirl da uno spasimante segreto. Tanto che al post in questione, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip scritto:

Grazie, chiunque tu sia.

Sin da subito è iniziata la caccia all’identità dell’uomo che sarebbe un certo Francesco Z., un noto assicuratore. Ma è proprio per questo che subentra in questa situazione la nota conduttrice Mediaset, Barbara D’Urso. Stando a voci circolanti, infatti, Francesco Z. sarebbe stato anche uno degli ammiratori della conduttrice.

Dopo la circolazione della notizia i diretti interessati non hanno confermato né smentito il gossip circolante. Inoltre, nonostante il bellissimo mazzo di rose ricevuto, l’ex moglie di Flavio Briatore continua a dichiararsi single, smentendo anche le voci sul ritorno di fiamma con il suo ex marito.

Elisabetta Gregoraci, la fine della storia con Flavio Briatore e l’amore per Nathan Falco

Dunque nessun ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. Come da lei stessa dichiarato, Elisabetta Gregoraci e il suo ex marito vivono la loro vita da divorziati mantenendo, però, un rapporto di affetto e stima reciproca soprattutto per amore del figlio Nathan Falco. Infatti i due ad oggi vivono in appartamenti vicino in modo da trascorrere la maggior parte del tempo con il loro figlio.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la Gregoraci ha dichiarato: