Barbara d’Urso fatta fuori da Pomeriggio 5, l’ira della sorella sui social

La notizia uscita nei giorni scorsi ha scosso tutti i fan di Barbara D’Urso. Mediaset con una nota ha infatti informato che la conduttrice non sarà al timone della prossima stagione di Pomeriggio 5 a partire dal prossimo settembre. Nel comunicato si legge anche che il contratto con la D’Urso scadrà a fine anno e non è chiaro se verrà rinnovato.

Insomma dopo tantissimi anni di conduzione di un programma diventato appuntamento fisso per tantissime persone, Pomeriggio 5 da settembre avrà un’altra conduzione. Non è ancora chiaro chi prenderà il posto della D’Urso né tantomeno le motivazioni che hanno spinto Mediaset al cambio.

Già lo scorso anno Pier Silvio Berlusconi, irritato dalla vena trash del programma, aveva cercato di cambiare stile a Pomeriggio 5 invitando a trattare argomenti più attuali e meno gossip. La battaglia con La Vita in Diretta purtroppo è ardua, il programma della Rai vince gli ascolti da anni e Pomeriggio 5 non riesce a contrastare il primato del pomeriggio delle due reti principali. Forse la sferzata di novità è dettata proprio dalla voglia di cercare di recuperare terreno in termini di share con la Rai.

Fatto sta che la decisione non è stata presa molto bene dai fan ma anche dalla stessa D’Urso. La testimonianza è arrivata dalla sorella della conduttrice che su Instagram ha scritto: “Solidarietà! facciamo rumore #iostoconbarbaradurso”.

Insomma si evince che non è stata presa bene la notizia nemmeno dalla famiglia di Barbara. A questa storia Instagram si sono collegati tanti fan di Barbara che hanno già annunciato che non vedranno più la trasmissione. C’è anche chi ha ricordato: “in pienissima pandemia lei ha continuato a mandare avanti la baracca da sola in studio con 3/4 macchinisti e ci rendeva partecipi di tutto quello che succedeva. Lei è insostituibile e unica, io sono icaz***ta nera, non è giusto“.

Vedremo nei prossimi giorni gli sviluppi sul futuro della conduttrice che a questo punto non è detto resti a Mediaset.