Pier Silvio Berlusconi si racconta e confessa: “Ho una dipendenza dalla fatica fisica”

Dopo aver letto una descrizione che ‘La Repubblica’ ha fatto su di lui, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere al giornale raccontandosi e svelando alcuni retroscena mai rivelati prima. Il quotidiano ha descritto l’amministratore delegato Mediaset come timido e come una persona molto attenta al fisico. Bene, lui ha deciso di rispondere descrivendosi in maniera intima. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Pier Silvio Berlusconi è nato dal matrimonio tra Silvio Berlusconi e la sua prima moglie, Carla Dall’Oglio e dal 2015 è amministratore delegato Mediaset. Come già anticipato, in questi giorni Piersilvio, in risposta a quanto scritto su di lui da ‘La Repubblica’, ha deciso di inviare al noto giornale una descrizione molto intima di se stesso.

Queste sono state le parole del figlio di Silvio Berlusconi riguardo il ritratto che il quotidiano ha fatto su di lui:

Non sono “in fissa” con il fisico. Ho una vera dipendenza dalla fatica fisica, è così da quando ero piccolo e facevo agonismo. Mi nutro di fatica, l’esercizio fisico per me è liberatorio, non uso mai contapassi e contacalorie. Sono un tipo vecchio stile.

E, continuando, l’amministratore delegato Mediaset ha poi continuato il discorso in questo modo:

Quando faccio Sup d’inverno sperando di avvistare un branco di delfini o quando corro in Corsica tra mare, pineta e deserto provo una libertà che diventa quasi un’esperienza spirituale.

Oltre a ciò Pier Silvio Berlusconi ha svelato anche alcuni aspetti del suo carattere. Queste sono state le sue parole: