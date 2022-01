Barbara D’Urso, la foto che scatena le polemiche: “Ti sei rifatta”

E' bastato uno scatto postato sui social per far scatenare le polemiche

Approfittando della pausa natalizia diversi personaggi famosi sono volati in vacanza per ricaricare le batterie in vista del prossimo anno. C’è chi ha optato per mete esotiche come Dubai e chi invece ha preferito restare in zona recandosi sulla Alpi. Dei secondi fa parte anche Barbara D’Urso che in attesa di ritornare in onda, si è goduta un po’ di relax sulla neve in uno chalet di montagna ubicato non si sa dove.

Come ormai fanno tutti i personaggi famosi, le vicende della sua giornate sulla neve sono state documentate sui social, in particolare su Instagram. Ma un selfie scattato sulla neve ha scatenato la curiosità e anche la critica dei fan. Barbara ha postato alcuni scatti e secondo alcuni il suo naso sarebbe stato ultimamente ritoccato dalla mano esperta di un chirurgo estetico.

Altri invece l’hanno difesa preferendo spostare l’argomento su altri aspetti. Nel bene o nel male quando Barbara D’Urso posta qualcosa sui social ha sempre un ottimo seguito. C’è chi la critica e chi invece apprezza la sua bellezza.

In occasione dell’inizio del nuovo anno la D’Urso ha augurato ai suoi fan che il 2022 sia davvero l’anno della rinscita. “Benvenuti nel 2022 amici… Auguro a ognuno di voi che sia migliore del 2021 che ci siamo appena messi alle spalle, che vi porti la serenità e che per tutti noi sia l’anno della vera rinascita… Buon anno a tutti”.

Fonte: Instagram

La conduttrice dopo essersi vista tagliare due programmi restando soltanto con Pomeriggio 5, dovrebbe ritornare al timone di un nuovo programma a breve in partenza. Barbara dovrebbe essere la nuova conduttrice della nuova edizione de La Pupa e il Secchione anche se prima di accettare la proposta avrebbe chiesto alcune specifiche condizioni come un rinnovamento del format e maggiori vip come protagonisti.