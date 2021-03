Ex concorrenti de La Pupa e il Secchione confermano la liaison: “Stiamo insieme”

Loro sono Stephanie Bellarte e Alessio Guidi, ex concorrenti del programma firmato Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa. I due hanno da poco rivelato di stare insieme. Ricordiamo che Stephanie e Alessio si sono conosciuti nel reality La Pupa e il Secchione e Viceversa e, ad oggi, la loro storia sembra procedere a gonfie vele.

A confermare la notizia della nascita del loro amore è proprio la bella Stephanie Bellarte la quale ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme ad Alessio. Al post la Bellarte ha accompagnato una romantica didascalia:

Eccoci qui, la tanto attesa risposta è finalmente arrivata! Stiamo insieme! La diversità tra i mondi può tranquillamente essere abbattuta quando entrano in gioco i sentimenti!

Ovviamente non sono potute mancare le reazioni dei fan della coppia che sono rimasti senza parole. Tuttavia, Stephanie e Alessio hanno ricevuto moltissimi complimenti da parte dei propri followers.

Dopo la fine de reality La Pupa e il Secchione e Viceversa, Stephanie Bellarte e Alessio Guidi hanno avuto l’opportunità di conoscersi al di fuori del programma, lontano dalle telecamere. La loro approfondita conoscenza ha fatto sì che quel feeling che si era instaurato all’interno del programma si trasformasse in un vero e proprio sentimento.

Prima della fine del programma i due non si erano mai esposti riguardo la nascita di un amore, nonostante il tifo dei rispettivi followers dopo il primo bacio scattato tra i due proprio davanti le telecamere del programma. Per il momento, la storia d’amore tra i due ex concorrenti sembra procedere a gonfie vele.

Ovviamente, non sappiamo se questo amore nato all’interno del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa sia destinato a durare in eterno. Tuttavia, ad oggi, i due sono più felici e innamorati che mai e si godono la loro storia lontano da occhi indiscreti.