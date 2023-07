Barbara D’Urso fuori da Pomeriggio 5: ecco chi potrebbe sostituirla

Nel corso degli ultimi giorni, sul web non si fa altro che parlare dell’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque. Adesso, tutti si domandano chi sarà la persona che andrà a sostituire la conduttrice. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nonostante aveva confermato in prima persona la sua presenza a Pomeriggio Cinque a partire da settembre, Barbara D’Urso ha detto definitivamente addio alla conduzione del suo programma pomeridiano. A diffondere l’annuncio è stata l’azienda Mediaset attraverso un comunicato stampa.

Subito dopo la diffusione della notizia, sul web sono cominciate a circolare voci sulle possibili conduttrici che potrebbero prendere il posto di Carmelita. Il primo nome emerso è quello di Myrta Merlino. Tuttavia, l’agenzia “LaPresse” ha rivelato qualche dettaglio in più. Pertanto, a prendere il posto della D’Urso potrebbe essere anche la giornalista Alessandra Viero:

E Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci ‘Pomeriggio 5‘, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara d’Urso come presentatrice di Pomeriggio 5. A quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica.