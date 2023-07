Pomeriggio 5, Myrta Merlino pronta a sostituire Barbara D’Urso? L’indiscrescione

La notizia sta circolando in queste ore ma non è stata ancora confermata

Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. Nella giornata di sabato 1 luglio, Mediaset ha reso pubblicato un comunicato in cui si dichiara che, dopo 15 anni, Carmelita lascia la conduzione del programma. Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Myrta Merlino potrebbe sostituire Barbarella nella conduzione di Pomeriggio 5. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo rumors.

Queste sono state le parole con cui Mediaset, nel comunicato pubblicato sabato 1 luglio, ha annunciato che Barbara D’Urso non sarà più alla guida di Pomeriggio 5:

Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete.

E, continuando, l’azienda ha poi aggiunto:

Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali.

Inutile dire la notizia ha spiazzato. In seguito a quanto annunciato da Mediaset, sono molti coloro che attualmente si stanno chiedendo chi sostituirà Barbara D’Urso nella conduzione del programma.

In queste ore Davide Maggio ha dato quasi certa la notizia secondo cui sarà proprio Myrta Merlino la nuova conduttrice di Pomeriggio 5. Queste sono state le parole dell’esperto di gossip:

Possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5.

Myrta Merlino è stata per anni al timone di L’aria che tira, il programma in onda su La 7. Durante l’ultima puntata della stagione, la conduttrice ha salutato tutti i telespettatori rivelando che non sarà alla conduzione del programma. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se i rumors riguardo la giornalista verranno confermati o meno.