Barbara D’Urso una furia con Mila Suarez: “Sei indifendibile”

Ieri nuova puntata de La Pupa e il Secchione dove è arrivato l’atteso chiarimento tra Paola Caruso e Mila Suarez. La scorsa settimana tra le due c’è stato un violento litigio con tanto di schiaffo rifilato dalla bonas.

Alla luce di questo episodio la produzione ha deciso di squalificare Paola Caruso che ieri è tornata in studio per scusarsi.

“Mi dispiace, chiedo scusa a te Mila, a casa e al programma perché ho superato un limite che non doveva essere superato” – ha detto Paola.

“Sono una madre single, questo è stato molto frustrante e debilitante a livello morale. Per questo non concedo a nessuno di parlare del rapporto di me e mio figlio” – ha proseguito.

Mila però è rimasta convinta sul fatto che non doveva chiedere scusa perché non ha mai parlato male del figlio. Un atteggiamento che ha fatto indispettire anche Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso perde la pazienza con Mila Suarez

“Mila ma non ci arrivi da sola? Ma vuoi chiederle scusa perché le hai toccato il figlio? A questo punto sei indifendibile!” – ha sbottato.

“È lei che mi ha aggredito. Non ho detto niente di male di suo figlio” – ha proseguito la modella.

“È elementare, è la base dell’educazione e della sensibilità di una persona. Basta dire ‘Tu mi hai aggredito, hai chiesto scusa, io però ho sbagliato a parlare di tuo figlio, non lo farò più, ma che ci vuole?!” E insiste: “Tu hai dei figli? No. Sai cosa vuol dire essere madre? No. Quindi non sai cosa può ferire una madre! Avresti potuto evitare di parlare del figlio di Paola!” – la risposta di Barbara.

Dinnanzi a queste parole Mila ha cambiato atteggiamento abbracciandosi poi con Paola. “Pace totale” – ha dichiarato Mila.