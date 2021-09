La nuova stagione di Pomeriggio 5 è partita con il botto. La prima puntata andata in onda lunedì scorso su Canale 5 ha fatto il record di ascolti con il 16,1% di share. Numeri importanti motivo di grande soddisfazione da parte di Barbara D’Urso, quest’anno limitata nel palinsesto dopo la chiusura di Domenica Live e Live-Non è la D’Urso.

Peccato per la gaffe iniziale di barbarella nazionale pare non sia stata molto gradita da parte di Pier Silvio Berlusconi. Barbara in diretta televisiva mentre si stava parlando dell’obbligo vaccinale, si è lasciata andare ad una gaffe clamorosa scambiando il termine vaccinale per “vag**ale”. E pensare che solo pochi mesi fa Pier Silvio aveva chiesto alla D’Urso di cambiare stile del programma, cercando di abbandonare quello trash per trattare temi politici e di attualità.

La D’Urso si è adeguata alle direttive aziendali e già dalla prima puntata si è visto il cambio di passo. Lei si è difesa dopo la gaffe dicendo “Capita a tutti i più grandi giornalisti ed è capitato anche a me” . Ma in molti sostengono che la conduttrice dopo lo svarione sia stata molto in imbarazzo, preoccupata dalla possibile reazione stizzita di Pier Silvio.

Barbara D’Urso festeggia un anno di fidanzamento

Intanto le cose per lei vanno bene anche da un punto di vista sentimentale visto che a breve festeggerà un anno di fidanzamento con l’assicuratore Francesco Zangrillo.

Affascinante, alto e biondo, Francesco è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande ha vent’anni e il più piccolo dodici, già da tempo corteggia Barbara d’Urso. In una intervista rilasciata di recente la conduttrice Mediaset ha confermato che nella sua vita c’è una persona speciale a cui ha dato il permesso di farle la corte, un corteggiatore in prova. Al momento i due non vogliono uscire tanto allo scoperto, ma a quanto pare la storia prosegue a gonfie vele.