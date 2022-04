Barbara D’Urso, gaffe in diretta a Pomeriggio 5: “Scusate, sono un po’ provata”

Gelo in studio con la D'Urso costretta a scusarsi per la gaffe.

Barbara D’Urso la stiamo vedendo in onda con La Pupa e il Secchione. Dopo l’inizio scoppiettante il programma ha avuto un calo vertiginoso degli ascolti. L’ultima puntata andata in onda lo scorso 19 aprile ha totalizzato solo il 7,7% di share. Un risultato non in linea con gli obiettivi dell’azienda.

Oltre a La Pupa e il Secchione Barbara ogni pomeriggio va in onda anche con Pomeriggio 5. Il programma che inizialmente quest’anno doveva essere improntato più sull’informazione e meno sul gossip, da quando è iniziata La Pupa e il Secchione sta ritagliando spazio anche agli aggiornamenti del programma.

E ieri Barbara si è resa protagonista di una gaffe in diretta. Ultimamente il programma ha dato ampio spazio anche al gossip tra Vera Miales e Amedeo Goria con il giornalista che sarebbe stato beccato in compagnia di una nuova ragazza.

Anche ieri in studio doveva esserci Vera per parlare dell’argomento ed avere un faccia a faccia con Deola Godini presunta nuova fiamma di Amedeo, ma la D’Urso ha fatto confusione nel presentarla.

Fonte: web

“Sarà con noi Vera Miales, ex fidanzata di Paolo Brosio…” – ha detto. In studio è calato il gelo ed è bastato guardarsi intorno per rendersi conto di averla fatta grossa.

“Ho detto Brosio? Scusate, Amedeo Goria. Capitemi, sono ancora un po’ provata dopo La Pupa e il Secchione” – ha ammesso lei.

Non è chiaro cosa volesse dire Barbara, se provata dai risultati poco soddisfacenti del programma o per la registrazione dell’ultima puntata che ha visto la pace tra Paola Caruso e Mila Suarez.

Ma a Pomeriggio 5 si è parlato anche dell’ex fidanzata di Paolo Brosio Maria Laura De Vitis, oggi pupa nel programma. Immaginiamo che Barbara si sia confusa proprio per questo.

In studio Vera ha affrontato Deola ammettendo di non temerla: “Io non la temo per un semplice motivo: Amedeo non potrà mai innamorarsi di una che alla prima sera bacia tutti. Magari è un’attrazione fisica momentanea, però io so di essere nel cuore di Amedeo e nella sua mente. Sono sicura che mentre baciava lei, lui pensava a me.”