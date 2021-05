Della vita privata di Barbara D’Urso si sa ben poco, dopo la fine del suo matrimonio la conduttrice partenopea è sempre stata molto riservata. Nel corso degli anni le sono stati attribuiti molti flirt, ma non hanno mai trovato riscontro. Ora è il momento di dichiararsi?

Stando a quanto riporta Roberto Alessi, su Novella 2000, Barbara D’Urso ha un nuovo fidanzato. Si tratterebbe di Francesco Zangrillo, già noto al pubblico come corteggiatore anche di Elisabetta Gregoraci.

Sulle pagine del famoso settimanale, il direttore scrive:

Barbara d’Urso ha compiuto gli anni la settimana scorsa, e ho avuto una notizia: finalmente non è più single. Un uomo, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano.

Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo, ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset.

All’uomo sono stati attribuite varie relazioni, tra cui una con Elisabetta Gregoraci. Si vociferava che avesse mandato lui quel bel mazzo di rose che la showgirl ha mostrato con tanta fierezza. Ma poi ha smentito:

“Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

Barbara D’Urso sarà pronta a rispondere? Al momento tutto tace, ma chi lo sa.