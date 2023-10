Barbara D’Urso torna a parlare del suo futuro lavorativo: “Non è tempo della pensione”

Barbara D’Urso è tornata in Italia e si sta preparando per il ritorno in scena di Taxi a Due Piazze. Per l’occasione, la conduttrice ha rilasciato un’intervista al giornale ‘La Stampa’ dove non sono passate inosservate le parole in merito al suo futuro lavorativo. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato.

Quasi tutto pronto per il ritorno in scena di Taxi a Due Piazze. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’ dove ha rivelato un retroscena in merito al suo futuro lavorativo, ma non solo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La tournée era stata pensata per incastrarsi con gli impegni televisivi. Questo per dire che il teatro era importante anche prima, gli dedicavo tutto il tempo e l’impegno che potevo. E comunque ho moltissimo da fare. Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza… Però: non fate illazioni. Lavoro in silenzio su tante cose.

E, continuando con l’intervista al noto giornale, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha poi aggiunto:

Il futuro? Bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, ‘Amiche Mie’. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso. Con una mia amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro. E poi tornerò. Tv? Probabile.

Barbara D’Urso non si è sbilanciata molto in merito al suo futuro lavorativo né tanto meno in merito al suo ritorno in tv. I fan non vedono l’ora di scoprire quali saranno i nuovi progetti in cui sarà coinvolta l’ex volto Mediaset.