Barbara D’Urso, la conduttrice torna a parlare dell’addio a Mediaset: le sue parole

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. L’addio a Mediaset da parte della conduttrice ha occupato ampio spazio tra le pagine dei principali giornali di gossip. A distanza di qualche settimana dal comunicato Mediaset, l’ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata a parlare della decisione presa da Pier Silvio Berlusconi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Intervistata da ‘The Hollywood Reporter’, Barbara D’Urso è tornata a parlare dell’addio a Mediaset. Prima di tutto, però, la conduttrice ha smentito i vari gossip in merito ad una sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Questa è divertente: su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita. Credo che la giuria di Ballando che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Prima o poi ballerò, sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo.