Nove, dopo Fazio in arrivo anche Barbara D’Urso e Temptation Island?

Fabio Fazio si prepara a sbarcare su Nove con il suo programma Che Tempo che Fa. Il conduttore ha firmato un contratto con Discovery. Si tratta del primo passo dell’azienda verso una trasformazione del suo canale di punta in una televisione generalista.

Sino ad oggi Nove trasmetteva solo programmi settoriali e raramente in diretta. Con l’arrivo di Fazio si entrerà in una nuova fase di Nove, che punta a crescere sempre di più il suo audience.

“Non abbiamo mai fatto un programma in diretta per quattro ore, ma il nostro pubblico è pronto ad essere sorpreso. È una sorta di coronamento del percorso che abbiamo attraversato. Il programma di Fazio ha all’interno l’autenticità. Accanto alle interviste c’è il tavolo, con personaggi che raccontano la realtà, distorcendola con l’ironia, un’anima leggera che ci mancava. C’è un entusiasmo incredibile per il suo arrivo” – le parole dette a Fanpage di Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e delle produzioni locali di Discovery Warner.

“Oggi è fondamentale essere contemporanei, ci apriamo al mondo della tv generalista” – ha annunciato.

Ma Fazio Fazio non è la sola novità in arrivo su Nove. Presto potrebbero essercene altre, a partire da Barbara D’Urso. Laura Carafoli ha lasciato intendere che un pensierino lo stanno facendo ma non per questa stagione dove il palinsesto è ormai chiuso, ma per la prossima.

“D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione. L’ho sempre seguita” – ha ammesso.

Ma occhio anche ad un altro programma che potrebbe sbarcare su Nove. Stiamo parlando di Temptation Island che sarebbe finito nel mirino di Discovery.

Laura l’ha definito “una telenovela a cielo aperto con un elemento di scrittura che ha la capacità di tenere incollato il pubblico”.