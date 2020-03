Barbara D’Urso: la puntata di martedì “Live-non è la D’Urso” salterà La conduttrice Barbara D'Urso nell'ultima puntata di "Live-non è la D'Urso", ha annunciato che la puntata di martedì sera del programma, slitterà.

La rete Mediaset ha pubblicato un annuncio sul sito Mediaset Play che il programma “Live-non è la D’Urso“, condotto da Barbara D’Urso in onda su Canale 5 che doveva essere trasmesso due volte a settimana, (domenica e martedì), ha subito un’inversione di marcia. La puntata di martedì infatti slitterà.

Il programma condotto da Barbara d’Urso raddoppia gli appuntamenti con “Live – non è la d’Urso”, doveva andare in onda con un doppio appuntamento la domenica sera ed il martedì sera al fine di continuare ad informare il pubblico sugli sviluppi dell’affliggente Coronavirus. Il comunicato Mediaset infatti recita:

“Barbara d’Urso raddoppia gli appuntamenti con “Live – non è la d’Urso”“, in onda sia la domenica sia il martedì, e sono confermati gli appuntamenti di Retequattro con la variazione di Fuori dal coro che passa al mercoledì e di Stasera Italia Speciale in onda il lunedì”.

Nonostante il comunicato prevedesse quindi una doppietta, la puntata di martedì sera di “Live-non è la D’Urso”, salterà. A dare la notizia del cambio di rotta è stata proprio la conduttrice del programma Barbara D’Urso, durante la diretta della puntata domenicale del programma. La mancata presenza della Signora D’Urso nelle case degli italiani in diretta il martedì sera, deriva da una concreta assenza di tecnici, cameraman e telecamere in studio.

Le parole di Barba D’Urso in merito alla puntata di martedì sera sono state: “Con molto orgoglio ho accettato questa richiesta della mia azienda. Devo confessarvi una cosa: man mano che passano i giorni, qui al centro di produzione di Milano, diventa sempre più complicato”. Dopo queste parole è evidente il perchè la puntata di martedì salti.

Barbara D’Urso ha poi aggiunto: “Magari faremo il raddoppio, i tripli. Io sono qui e faccio quello che mi chiede l’azienda. Lo farò per voi, insieme a voi non questo martedì, probabilmente la settimana prossima”.

Intanto come sempre, invita gli italiani a stare a casa e seguire le regole, rassicurando che tutto andrà bene.