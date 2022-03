Barbara D’Urso chiarisce una volta per tutte la denuncia ricevuta da parte di Pamela Prati e la somma richiesta per far fronte ai danni morali subiti negli scorsi anni

Pamela Prati nel corso dei mesi scorsi ha affermato di aver denunciato Barbara D’Urso e l’intera Mediaset dopo la sua pseudo storia con l’inesistente Mark Caltagirone. La famosa showgirl infatti, ha svelato durante un’intervista di non mostrarsi più in tv, in particolar modo nei canili Mediaset, proprio a seguito della sua scelta.

Nella giornata di ieri domenica 6 marzo, da Silvia Toffanin a Verissimo è stata presente Barbara D’Urso che ha finalmente svelato la cifra chiesta dalla cantante. Le parole di Pamela Prati al programma ‘Belve’ hanno scatenato l’indignazione di tantissimi telespettatori che, negli scorsi anni si sono sentiti presi in giro da lei e dalla sua finta relazione.

Barbara D’Urso a Verissimo ha finalmente fatto chiarezza in merito alla situazione che la vede protagonista. Quest’ultima infatti, ha svelato l’enorme cifra che la showgirl ha chiesto come risarcimento.

Pamela Prati, Barbara D’Urso svela la cifra chiesta durante la denuncia

Barbara D’Urso durante intervista da Silvia Toffanin ha così svelato cosa è realmente accaduto con Pamela Prati facendo chiarezza in merito alla denuncia. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha poi svelato l’enorme cifra che la cantante avrebbe chiesto per i danni molati e biologici che avrebbe ricevuto negli scorsi anni.

“La signora Pamela Prati dice di avermi denunciato, ma non è stata proprio chiara. O forse è stata chiara, ma non ha sottolineato una cosa. Lei non ha fatto una denuncia penale, non si è rivolta al giudice penale, almeno insomma, ai miei avvocati dopo due anni non è arrivato niente. Però due anni fa si è rivolta subito al giudice civile” svela Barbara D’Urso.

“In pratica ha chiesto un risarcimento economico, voleva dei soldi. Parlava di un grosso danno biologico e anche uno morale, che secondo lei si aggira ben oltre i 5 milioni di euro. In più un danno patrimoniale, per cui la somma aumentava”.

Barbara D’Urso ha poi terminato dichiarando: “Quindi quella denuncia è arrivata subito, quella del giudice civile, per quanto riguarda quella penale, per stabilire la sua verità non c’è stata. La cosa penale è quella grave, quella civile si parla di soldi è un’altra cosa”.