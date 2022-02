Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Barbara D’Urso che ha lasciato il mondo del web senza parole. La celebre conduttrice potrebbe presto diventare nonna. A diffondere questa voce è stato il portale “Dagospia” ma da parte della diretta interessata ancora non arriva nessuna conferma o smentita.

Di recente Barbara D’Urso è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere protagonista la celebre conduttrice di un gossip sono state alcune voci che circolano sul web e le quali rivelano che presto potrebbe diventare nonna. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e chiacchierate all’interno del mondo dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti la uno dei suoi due figli diventerà presto padre. Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia e neanche se il diretto interessato sia Emanuele o Giammauro.

Tuttavia a rendere pubblica tale indiscrezione è stato il portale “Dagospia” il quale ha anche rivelato un dettaglio in più: il sesso del nascituro. Infatti, sembra che alla famiglia D’Urso si aggiunga una bellissima femminuccia.

Tuttavia, Carmelita ha dimostrato più volte di essere una persona molto riservata. Infatti, la conduttrice non ha ancora pubblicato nessun annuncio in merito all’arrivo di una presunta nipotina. Dunque, ancora nessuna smentita o conferma da parte della diretta interessata in merito alla notizia.

Emanuele e Giammauro: chi sono i figli di Barbara D’Urso

I figli della D’Urso sono nati entrambi dalla storia d’amore della nota conduttrice di Pomeriggio 5 con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Il primogenito fa di professione il medico mente il secondo il videomaker. Sia Emanuele che Giammauro mantengono le distanze dalla luce dei riflettori e preferiscono avere il massimo riserbo per il rispetto della loro privacy.