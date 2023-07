Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Mediaset non passata inosservata: le parole della conduttrice spiazzano

Queste le parole della conduttrice: "Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione..."

L’addio a Mediaset da parte di Barbara D’Urso è stato senza ombra di dubbio uno dei gossip più chiacchierati dell’estate 2023. Nel corso delle ultime ore la conduttrice è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte su Myrta Merlino e su Mediaset che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Barbara d’Urso non ci sta e risponde alle parole che Myrta Merlino ha pronunciato nei suoi confronti. Queste sono state le parole con cui la giornalista si è espressa nei confronti di Barbara D’Urso e del nuovo Pomeriggio 5:

Darò gli strumenti per capire alla gente comune, senza indugiare sul dolore, facendo informazione di alata qualità […] Farò cronaca popolare, credo che la casalinga di Voghera non esista più.

In occasione del ‘Festival Marateale’, di cui è stata ospite, l’ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere alle parole con cui Myrta Merlino si è espressa nei suoi confronti:

Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comare Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comare.

Ma non è finita qui. Successivamente Carmelita ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa lanciando una frecciatina a Mediaset che non è di certo passata inosservata. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché, sottolineo, mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia.

Successivamente Barbara D'urso ha promesso ai fan presenti al Festival Marateale che presto tornerà in tv.