Barbara D’Urso, le novità sulla conduttrice dopo le parole di Piersilvio Berlusconi

Dopo la chiusura di Domenica Live e Live-Non è la D'urso, come avrà reagito la conduttrice?

Aria di cambiamenti in casa Mediaset. Dopo la notizia dell’abbandono dell’azienda da parte di Alessia Marcuzzi e Giorgia Rossi, sono giunta novità anche per quanto riguarda Barbara D’Urso. Dopo la chiusura di due dei suoi programmi, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso, per la conduttrice potrebbero iniziare nuove avventure televisive.

Tra le tante novità piombate in casa Mediaset e divulgate in questi giorni, è nota la chiusura di due dei programmi del cuore di Barbara D’Urso. Pare infatti che nel prossimo autunno non torneranno nel piccolo schermo Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Tale decisione dipenderebbe dai bassi ascolti registrati nella scorsa stagione.

Ad intervenire, spiegando i motivi di tale scelta, è stato proprio Piersilvio Berlusconi il quale ha esposto la questione con queste parole:

In questo momento c’è un cambiamento editoriale. Devo dire che Barbara D’Urso ha fatto un lavoro preziosissimo per l’azienda. Pensiamo però che quel tipo di infotainment, che definirei a 360°, sia un po’ passato. Per questo abbiamo pensato di cambiare squadra.

Nonostante la scelta di non mandare in onda il prossimo autunno i programmi di Barbarella, per la nota conduttrice potrebbero iniziare nuove avventure televisive. Stando alle parole del vicepresidente Mediaset, l’azienda si dichiara pronta a dare un nuovo programma a Barbara D’Urso in prima serata.

Queste sono state le parole di Piersilvio Berlusconi a riguardo:

Quando arriverà un bel progetto che piacerà a noi e anche a lei, le affideremo volentieri il prime time di Canale 5.

Nel frattempo, è iniziata la caccia al prossimo programma con cui potremmo vedere Barbara D’Urso in prima serata.

Sono state fatte alcune ipotesi a riguardi. Secondo alcuni, la nota conduttrice televisiva potrebbe tornare con la conduzione de La Talpa; altri parlano dello Show dei Record. Ovviamente, è ancora troppo presto per giungere a delle conclusioni certe. Non ci resta che attendere l’evolversi dei fatti riguardo il destino della conduttrice in Mediaset.