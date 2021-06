Barbara d’Urso è quasi andata in vacanza, tuttavia, non ha perso la voglia di pubblicare e postare foto e video sui suoi profili social. Oggi, con gran sorpresa, è apparso un post a cui la donna tiene in modo particolare.

Una foto da lei da giovane con in braccio i suoi figli e altri due uomini. Si tratta del padre dei suoi figli ed ex Mauro Berardi, suo padre e Giammauro classe 1986 e Emanuele, 1988.

Non ho molte foto tutti insieme e questa è una delle mie preferite in assoluto, che conservo gelosamente ma che voglio condividere con voi ❤️ Loro sono i quattro uomini più importanti della mia vita, di ieri, di oggi e per sempre. Qui ci sono le mie radici e i miei rami. Ci sono il mio papà, i miei figli e il loro padre. C’è tutto l’amore della mia vita…

Lo scatto è diventato in pochissimi minuti virali e sotto al post sono apparsi tanti commenti di amici, fan e colleghi. I fan soprattutto hanno tempestato la conduttrice con messaggi di affetto e di piacere.

Al momento, invece, non compare Francesco Zangrillo che sembrerebbe essere il nuovo fidanzato della donna. La conduttrice non vuole ancora uscire allo scoperto e confermare le paparazzate che li avrebbero visti insieme più volte.

Ovviamente, tutti se lo aspettavano. Barbara D’Urso costudisce gelosamente la sua vita privata e non si farebbe mai scappare storie che potrebbero servirle schiere di paparazzi.