Barbara D’Urso, look eccentrico in giro per Milano: pioggia di critiche

Barbara D’Urso è ritornata in scena con il suo Pomeriggio 5. Per scelta aziendale non va più in onda la domenica con Domenica Live e per questo la conduttrice partenopea può godersi il fine settimana in totale relax. Barbara è molto attiva sui social e questo fine settimana ha postato una foto che è finita nel mirino degli haters soprattutto per il look indossato. Barbara ha deciso sabato di fare una passeggiata per un parco di Milano.

Incurante del freddo la conduttrice ha scelto un look molto appariscente: shorts neri dal tessuto morbido ed elegante, abbinati con una canotta che ha messo in mostra la sua scollatura generosa e con un copri-spalle di piume viola, che ha parzialmente riparato la conduttrice dal freddo glaciale di questi giorni.

Fonte: Instagram

“Il mio weekend inizia così” – ha scritto la conduttrice, che ha anche indossato un paio di scarpe nere con il tacco a spillo, non proprio adatti per una passeggiata. Ovviamente la foto ha preso tantissimi like, commenti di apprezzamento, ma anche quelli degli haters che hanno criticato l’inadeguatezza del look in questo periodo dell’anno.

Barbara D’Urso nel mirino degli haters

“Nessuno mette in dubbio che tu sia una bella donna, ma non ti sembra il caso di smetterla di fare le stesse cose che fa una ragazzina?” – si legge. E ancora: “Che peccato vedere che sta diventando una caricatura!”, “Che ridicola!”, “Classico abbigliamento da parco…”, “Ripigliati! La nostra età è bellissima ma inseguire la giovinezza passata non ha senso!”, “Ma quanti gradi ci sono?”.

Intanto purtroppo per lei gli ascolti del suo Pomeriggio 5 continuano a non decollare. Nello stesso slot orario della giornata le persone continuano a preferire l’informazione de La Vita in Diretta e anche il ritorno di Barbara non ha cambiato le carte in tavola.