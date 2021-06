Giacoma Pisciotta, un nome più volte sentito sul caso di Denise Pipitone. È l’ex vicina di casa di Anna Corona e la proprietaria dell’abitazione in cui gli agenti delle forze dell’ordine sono entrati il 1 settembre del 2004, invece di salire al primo piano e perquisire la casa dell’ex moglie di Piero Pulizzi.

Durante l’ultima trasmissione del programma La vita in diretta, sono state trasmesse le parole della donna, a distanza di 17 anni. Ai microfoni della giornalista Lucilla Masucci, Giacomo Pisciotta ha raccontato qualcosa che non aveva mai detto prima:

Ho sentito un rumore, di notte. Non era troppo notte, anche perché io vado a letto verso mezzanotte. Ero ancora in dormiveglia, quindi saranno state l’1:00 o le 2:00. Ho sentito chiudere la porta di fuori, qualcuno che se ne andasse. Però la mia camera da letto era lontana, quindi non glielo saprei dire. Può darsi anche un parente dell’altro proprietario di casa. Non lo so. Io non ero sicura se era il giorno 1 o il giorno 2, ma loro pensano che Anna sia stata in un posto, quindi può darsi che era il giorno 1.