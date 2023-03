Barbara D’Urso, l’opinione su La Vita In Diretta: ecco le sue parole

Nel corso degli ultimi giorni, Barbara d’Urso è stata ospite a Tv Talk. Qui, la celebre conduttrice ha colto l’occasione per rilasciare qualche dichiarazione in merito alla sua vita professionale. Nel corso dell’intervista è emerso anche l’argomento relativo a la Vita In Diretta, il programma condotto da Alberto Matano rispetto al quale la donna ha espresso la sua opinione Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate e stimate nel mondo della televisione italiana. Ogni giorno, la donna non manca mai all’appuntamento di Pomeriggio Cinque. Il suo programma televisivo è considerato da molti un competitor di La Vita In Diretta. A mettere a confronto gli ascolti della trasmissione Rai con quella delle reti Mediaset ci ha pensato Massimo Bernardini.

In occasione di un’intervista rilasciata TV Talk, la D’Urso è intervenuta in merito alla questione affermando di essere fiera dei risultati che ottiene grazie al suo format televisivo. In un secondo momento, ha voluto esprimere la sua opinione su La Vita In Diretta dichiarando di stimare molto Alberto Matano ma di non considerarlo un suo concorrente:

Stimo moltissimo Alberto Matano, è un professionista. Così come trovo che La Vita in Diretta sia un programma fatto benissimo, realizzato con grandi mezzi. Però non può essere considerato un concorrente, perché parte molto prima rispetto a Pomeriggio 5 e finisce molto dopo

La Vita In Diretta e Pomeriggio Cinque sarebbero due trasmissioni completamente distinte anche per via delle interruzioni pubblicitarie:

Poi loro hanno pochissime interruzioni pubblicitarie. A volte vanno avanti per un’ora o un’ora e mezza senza pubblicità, io invece mi fermo ogni venti minuti e ne sono felice. Quindi direi che non siamo in concorrenza.

Infine, la D’Urso ha parlato anche dell’assenza del pubblico nel suo studio. Queste sono state le sue parole: