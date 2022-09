Barbara D’Urso nel mirino degli haters: “Ridicola vestita così”

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Da qualche giorno è partita di nuovo con il suo Pomeriggio 5, il programma di intrattenimento in onda ogni pomeriggio nei giorni feriali su Canale 5. Purtroppo per lei La Vita in Diretta di Alberto Matano continua a vincere la battaglia degli ascolti staccandola mediamente anche di 5 punti share.

Nonostante l’età Barbara continua a mostrarsi più in forma che mai. Lei stessa in varie occasioni ha confessato di allenarsi molti e di prestare molta attenzione anche all’alimentazione.

Fonte: web

Ma a volte, come spesso accade ai personaggi del mondo dello spettacolo, è vittima di haters che soprattutto sui social, lasciano dei commenti non proprio positivi.

Come quelli apparsi sotto l’ultima foto postata dalla conduttrice partenopea. Barbara ha pubblicato uno scatto dove si è detta pronta per la serata dopo aver trascorso il pomeriggio in compagnia dei suoi fan su Canale 5.

Impossibile non notare l’outfit indossato da Barbara. La conduttrice ha sfoggiato un abito bianco totalmente accollato ma molto corto che lasciava intravedere le gambe.

E proprio sulle gambe le persone hanno avuto da ridire. A detta di molti la D’Urso gioca troppo con i filtri su Instagram esagerando. Filtri e non filtri la D’Urso appare davvero più in forma che mai.

Vestita elegantissima e lussuosa si sta godendo gli ultimi giorni di estate prima di tornare a pieno regime a dedicarsi al suo lavoro.

Lavoro che alternerà a quello di professoressa. Si, perché Barbara ha accettato la proposta di diventare docente di Comunicazione Social e Tv. presso la Luiss Business School, l’istituto di alta formazione manageriale dell’Università Luiss “Guido Carli” di Roma.

Farà parte dell’Executive Programme in Creatività e gestione dei format televisivi. Insieme a lei faranno parte anche altri giornalisti di Mediaset.