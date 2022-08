Barbara D'Urso: ancora polemiche per la presentatrice che mostra il suo fisico sul web

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio un personaggio televisivo con una importante carriera nel mondo dello spettacolo alle spalle. Il suo lavoro come presentatrice e tutti i suoi altri progetti in diversi ambiti, le hanno assicurato un enorme successo, nonché la benevolenza e l’affetto del pubblico.

La D’Urso ha mosso i suoi primi passi nelle piccole tv locali, nello specifico Telemilano 58, passando poi per il cinema, con il suo primo vero film intitolato “Erba Selvatica”. Ma il vero successo è arrivato con la fiction Dottoressa Giò, in cui Carmelita interpretava il ruolo della protagonista, che la partenopea ha avuto il suo più grande successo.

Barbara è nata nel 1957 ed ha esordito nel mondo dello show business negli anni ’70. Carmelita, quindi, può ben dirsi una donna vissuta ed esperta, con moltissimi anni di esperienza alle spalle. Nonostante questa lunga gavetta, anche al giorno d’oggi Barbara ha una forma invidiabile.

Il volto di una giovane donna, un fisico statutario e una pelle perfetta la rendono un modello. Un’ispirazione e un punto di riferimento per moltissime donne. Di recente Carmelita ha dato l’ennesima dimostrazione del suo splendido fisico con delle foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

La presentatrice attualmente si trova a Capalbio, nella sua villa, dove si sta godendo qualche giorno di relax con i suoi amici più cari. Barbara ha ben pensato di farsi una foto mentre si rilassava in costume, dolcemente trasportata su un lettino dall’acqua.

Per gli scatti la D’Urso si è servita di un drone con cui è riuscita ad immortalare il suo fisico pazzesco e lo statuario lato b dall’alto. Però, purtroppo come spesso accade, il web non ha apprezzato particolarmente la foto e anzi sono stati molti i commenti negativi.

Qualcuno ha addirittura ipotizzato che in verità non si trattasse di Barbara, ma sembra davvero impossibile che Carmelita arrivi ad un gesto simile.