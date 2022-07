Barbara D’Urso tornerà ad agosto su Canale 5? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio Barbara D’Urso è una delle conduttrice più amate e chiacchierate all’interno della televisione italiana. Stando a alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la donna dovrebbe tornare a lavorare nel mese di agosto su Canale 5. Il motivo? Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Barbara D’Urso torna ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune indiscrezioni riguardanti la sua carriera lavorativa. La conduttrice napoletana potrebbe apparire di nuovo nel piccolo schermo già nel mese di agosto.

A seguito delle vacanze estive, il rientro a lavoro della D’Urso era fissato per il giorno 6 settembre 2022. Tuttavia, adesso sembra che le cose siano state modificate. Infatti, la bella napoletana potrebbe tornare al timone della conduzione di Pomeriggio 5 tra qualche settimana. A darne l’annuncio è stato Davide Maggio il quale ha rivelato anche il motivo che sembra celarsi dietro la scelta di Mediaset.

La ragione per cui il rientro di Barbara D’Urso potrebbe essere anticipato è collegato alle elezioni che si svolgeranno il 25 settembre 2022. Considerando che Pomeriggio 5 tratta anche questioni politiche, l’idea di Mediaset è quella di mandare in onda al più presto il programma. Tuttavia Pomeriggio 5 non è l’unico ad occuparsi del tema della politica. Tra gli altri format ci sono: Quarta Repubblica, Fuori Dal Coro, Dritto e Rovescio.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. Infatti, ancora non è giunta nessuna conferma o smentita ne dalla diretta interessata ne dal personale delle reti Mediaset. Tuttavia una cosa è certa: qualora fosse necessario un rientro anticipato, la conduttrice napoletana sarebbe subito pronta a soddisfare qualunque richiesta lavorativa.