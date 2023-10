Barbara D’Urso, nuova frecciatina a Mediaset? Le parole della conduttrice non sono passate inosservate

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. Nel corso delle ultime il nome della conduttrice è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un dettaglio social che tutti non hanno potuto fare a meno di notare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Barbara D’Urso lancia una clamorosa frecciatina a Mediaset? Nel corso delle ultime ore l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata sul suo account X dove ha confermato il suo ritorno a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze. Queste sono state le parole della conduttrice a riguardo:

Il 3 novembre debutto a Torino! Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città.

Nel suo post, però, molti non hanno potuto fare a meno di notare una frecciatina rivolta a Mediaset. Queste sono state a riguardo le sue parole:

Avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima. Ma arriverò… #colcuore.

Sono stati molti i quali hanno visto nelle parole di Barbara D’Urso una vera e propria frecciatina rivolta a Mediaset. Ovviamente la conduttrice è rimasta in silenzio ed ha preferito non commentare i rumors che in queste ultime ore stanno circolando sul suo conto.

Nel frattempo, i fan di Carmelita non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di saperne di più riguardo il futuro televisivo della conduttrice. Sono molte le voci secondo cui Barbara D’Urso potrà presto sbarcare su Discovery. Al momento, però, la notizia non ha ancora trovato conferma né smentita. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa gossip tanto chiacchierato.