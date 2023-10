Barbara D’Urso dice addio a Londra: la nuova meta è Parigi

Dopo aver detto definitivamente addio a Mediaset, Barbara D’Urso sta dedicando un po’ di tempo a se stessa. Inutile dire che viaggiare è una delle sue passioni preferite e, dopo essersi recata a Londra, adesso si è spostata a Parigi. Ma quali progetti e nuove novità ha in serbo la conduttrice? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo aver trascorso un breve periodo a Londra, Barbara D’Urso è volata a Parigi. Dopo l’addio definitivo alla conduzione di Pomeriggio Cinque, la celebre presentatrice sta viaggiando molto. Alla luce di questo, tutti si chiedono se il motivo questi viaggi sia da rintracciare in nuovi progetti televisivi.

Attualmente non sappiamo con certezza se gli spostamenti di Barbara D’Urso siano dovuti a delle novità in corso. Tuttavia, di recente, si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni su un presunto ingresso della conduttrice nella piattaforma Netflix.

Barbara D’Urso debutterà su Netflix? L’indiscrezione

Stando a numerosi gossip emersi in rete, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque potrebbe sbarcare presto su Netflix rendendosi protagonista di un’avventura tutta nuova. In ogni modo, come già detto in precedenza, non ci è dato saperlo in quanto il contratto stipulato con Mediaset scadrà a dicembre.

A lanciare tale indiscrezione è stata la rivista “Novella 2000” con queste parole: