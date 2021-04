Attimi di tensione in diretta a Pomeriggio 5

La rubrica “Vicini in guerra” ideato da Barbara D’Urso e in onda all’interno della sua trasmissione Pomeriggio 5 nonostante sia molto seguita, si sta dimostrando difficile da gestire. Nella puntata di mercoledì la D’Urso si è collegata con la sua inviata da Scauri (Latina) per ritornare ad occuparsi di uno dei peggiori casi mai visti di accumulatori seriali.

Fonte: Mediaset

La presentatrice partenopea è rimasta senza parole davanti allo spettacolo di sporcizia offerto dal servizio, raccontando di essere molto preoccupata per la sua giornalista Giorgia Scaccia costretta a scappare dopo il netto peggioramento della situazione già drammatica. Nel servizio andato in onda mercoledì 28 aprile 2021, l’inviata si è trovata davanti a ben due rampe di scale sommerse di spazzatura e oggetti, che le hanno reso impossibile recarsi con la ditta di pulizie che si è offerta di aiutare gratuitamente il signor Stefano.

L’uomo nel corso della scorsa visita aveva accettato di farsi aiutare a ripulire l’intere scale del palazzo. Ma quando mercoledì si sono ripresentati a casa per pulire il tutto, il signor Stefano non si è fatto trovare.

“Stamattina la nostra inviata è tornata nel condominio con l’impresa di pulizia completamente gratuita che si è offerta di aiutare il signor Stefano. Lui però non si è fatto trovare. La nostra inviata è dovuta scappare perché la situazione è peggiorata, i rifiuti si sono quintuplicati. Lei si è dovuta bardare con una tuta protettiva e vederla così mi preoccupa” – ha detto la D’Urso.

Dopo vari tentativi la giornalista riesce a parlare con l’uomo e Barbara D’Urso dallo studio ha urlato: “Ma com’è possibile vivere così? Noi ti aiutiamo, ma tu devi collaborare. Tre piani della palazzina sono pieni di rifiuti, in un momento di Covid è impensabile“. Stefano si è detto di nuovo disponibile a farsi aiutare con lo sgombero. Vedremo se questa volta accetterà o si farà negare di nuovo.