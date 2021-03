Pomeriggio 5, la rivelazione shock di Francesca Cipriani: “L’11 marzo diventerò Barbie”

Ospite del salotto di Pomeriggio 5, programma quotidiano firmato Mediaset e condotto da Barbara D’Urso, la showgirl 36enne Francesca Cipriani ha fatto un’importante rivelazione che ha stupito tutti. Infatti, ha confessato che presto si sottoporrà ad un intervento chirurgico per modificare e rivoluzionare il suo aspetto. Ecco di che cosa si tratta.

Il giorno 11 marzo divento Barbie. Tutti i chili della pandemia, il chirurgo meli porterà via. Farò una liposcultura, una vita strettissima alla Kim Kardashian. Poi farò glutei molto “strong”. Insomma, mi trasformerò in una via di mezzo tra una Barbie e Kim Kardashian! Barbara, poi ti farò sapere!