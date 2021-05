Arrivano pessime notizie per i fan di Barbara D’Urso. A quanto pare la TV è cambiata e la Mediaset non vuole più dedicarle il tempo che prima le spettava di diritto. Dopo l’annuncio della chiusura di Live-Non è la D’Urso avvenuto diversi mesi fa, ora pare che la stessa sorte sta per capitare anche a Domenica Live.

La domenica pomeriggio non sarà più caratterizzata dai salotti di Carmelita, per la gioia di Mara Venier che cavalca l’onda del successo con Domenica In su Rai 1. A divulgare questa notizie assolutamente inedita è informatissimo Dagospia, che difficilmente cade in errore quando si tratta di questi temi.

La penna di Giuseppe Candela rivela anche i motivi che hanno portato la rete televisiva a prendere questa decisione. Sembrerebbe proprio che la Mediaset sia stato messo nel dimenticatoio per via di ascolti decisamente molto bassi. A quanto pare le recenti puntate non hanno riscosso lo share aspettato, accaparrandosi una fetta molto bassa di pubblico. Di certo la Mediaset non ha potuto accettarlo ed ha deciso di mettere da parte i programmi di Barbara.

Barbara D’Urso si trova ora sempre più lontana dal successo di una volta, nonché sempre più priva di alleati a Cologno Monzese. Come spesso accade in queste circostanze, c’è chi gioisce fortemente di questa situazione e chi rimane invece fedele all’amatissima conduttrice. Molti prevedono già il cambiamento e non aspettano altro che vedere qualcuno prendere il posto della D’Urso, mentre altri sicuramente spezzeranno la lancia in suo favore e non parliamo solo dei telespettatori.

Basti pensare ai molti vip che hanno avuto uno dei salotti della D’Urso come trampolino di lancio per la popolarità. O basti semplicemente pensare al ex segretario del PD Zingaretti che, su Twitter, sto qualcosa proprio per sostenere la conduttrice Mediaset. Una cosa è sicura: Barbara rappresenta una parte importante del piccolo schermo italiano.