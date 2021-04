Isola dei Famosi sembra non riuscire a conquistare il pubblico da casa quest’anno: gli ascolti sono molto diversi da come previsto. Già dalla messa in onda delle prime puntate, lo share del reality survival firmato Mediaset e condotto da Ilary Blasi è stato veramente molto basso.

Sebbene in un secondo momento sembrasse possibile una ripresa, con dei buoni numeri per entrambi gli appuntamenti, ora gli ascolti del programma tornano in crisi. La redazione deve trovare qualche stratagemma per accattivarsi il pubblico. Ad essere colpita da uno share particolarmente basso è puntualmente la puntata, trasmessa il giovedì sera.

Mentre la diretta del lunedì riesce ad accaparrarsi degli ottimi numeri, lo stesso non può dirsi per il secondo appuntamento. Un altro dettaglio che contribuisce alla poca popolarità dell’appuntamento del giovedì è il fatto che questo venga registrato precedentemente, per lasciare spazio alla versione spagnola del reality Mediaset: supervivientes. Ovviamente la produzione sta cercando tutti i modi migliori per evitare la fuga dei telespettatori.

Isola dei Famosi: la decisione di Mediaset

Ed è proprio per questo motivo che Canale 5 ha deciso di spostare il programma di Pio e Amedeo ‘Felicissima sera’ al giovedì, dato che sta riscuotendo un successo sicuramente maggiore. Il secondo appuntamento dell’isola dei Famosi è spostato al venerdì, nella speranza che gli ascolti decollino. In effetti i benefici dovrebbero essere svariati: i due appuntamenti sono più distanti l’uno dall’altro, questo sicuramente permetterebbe ai naufraghi di creare dinamiche più interessanti.

Contemporaneamente, dovrebbe aumentare la suspense dei fan, che dovrebbero aspettare più tempo per conoscere le sorti dei loro beniamini. Nel frattempo in Honduras sono arrivati altri 4 concorrenti, che si spera riescano a mescolare le carte in tavola in un reality che sembra abbastanza piatto. Le new entry sono Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante. Molto probabilmente la prossima settimana raggiungerà le Honduras insieme agli altri naufraghi anche Ignazio Moser.