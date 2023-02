Che dire di Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate del panorama televisivo italiano. Di recente è anche diventata nonna! Lo ha svelato qualche giorno fa ospite da Silvia Toffanin a Verissimo. Suo figlio gli ha regalato una splendida nipotina. La notizia è rimasta segreta per qualche mese perché, come spiegato da lei stessa, volevano mantenere una certa privacy.

Ma oggi Barbara l’ha finalmente svelato ai suoi milioni di fan che la seguono ogni giorno sui social. Barbara è una donna sempre molto attiva ed è più in forma che mai. Fa attività fisica regolare ma sopratutto cura molto l’alimentazione. Ha una grande passione poi, che ha confermato anche nell’ultima foto che ha pubblicato su Instagaram.

Barbara ha pubblicato uno scatto che la vede in camerino poco prima di andare in onda mentre fa uno spuntino mangiando un toast. Ma i fan non hanno potuto non notare cosa aveva ai suoi piedi. La conduttrice indossava delle scarpe con la suola rossa desiderata da milioni di donne.

Si tratta degli accessori creati da Christian Louboutin e il motivo per cui hanno la suola rossa è ormai diventato leggenda. Sembra che mentre un’assistente era intenta a realizzare le scarpe si stesse applicando dello smalto rosso alle unghie e vedendola la stilista ebbe la brillante idea di colorare la suola proprio di rosso che di solito si sa è nera.

Ma quanto costano le scarpe indossate da Barbara D’Urso? I prezzi di questo modello con la suola rossa si aggirano tra i 500 e i 900 euro. Insomma prezzi non proprio accessibili a tutti ma la conduttrice di Pomeriggio 5 ha una grandissima passione per le scarpe e probabilmente sarebbe disposta a tutto pur di accaparrarsi il modello desiderato.